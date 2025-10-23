Estado de emergencia: PNP realiza control de identidad en Carmen de la Legua

En el Boulevard Manco Cápac, distrito de Carmen de la Legua, los agentes del orden realizan el control de identidad a los ciudadanos, una de las medidas implementadas por el estado de emergencia.

El alcalde de Carmen de la Legua Edwards Infante, quien también se unió en la supervisión del operativo, señaló que tuvo una reunión con el presidente Jerí para conocer los alcances del estado de emergencia para enfrentar la inseguridad. Añadió que se trabajará de manera conjunta con la Policía Nacional y serenazgo.

APLICATIVO FACILITA TRABAJO POLICIAL

Las fuerzas del orden utilizan un aplicativo en sus celulares con el que pueden revisar los documentos de identidad a tiempo real e identificar si alguna persona tiene requisitoria vigente.

En el caso de que un ciudadano no tenga su DNI por olvido o robo, el policía tiene la facilidad para realizar el control de identidad usando el aplicativo solo con el número del DNI. En tanto, si se encuentra que una persona tiene requisitoria vigente, será llevado de inmediato a una dependencia policial.