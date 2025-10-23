Asesinan a alférez de la PNP en Carabayllo durante el estado de emergencia

Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional del Perú. Durante la madrugada del jueves 23 de octubre, un alférez identificado como Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 23 años, fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo en el distrito de Carabayllo, en compañía de su pareja. Pese a ser trasladado de inmediato al hospital del sector, el agente llegó sin vida.

De acuerdo con las primeras pesquisas, dos sujetos armados se acercaron al vehículo que permanecía estacionado a pocos metros de la vivienda de la joven. Antes de los disparos, los atacantes le ordenaron a ella que se retire del automóvil, logrando así salvarse ilesa. En la escena se hallaron cuatro casquillos de bala, además del chaleco, la placa y el arma de reglamento del policía, que fue encontrada sobre la pista, a la altura del copiloto.

Investigación policial descarta el robo como móvil del crimen

El general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, señaló que el caso se encuentra en investigación y que el robo ha sido descartado como móvil principal, ya que todas las pertenencias del efectivo, incluido su teléfono, fueron halladas dentro del vehículo. “El homicidio ocurrió en circunstancias aún poco claras. No hay evidencia de robo ni amenazas previas”, indicó el alto mando, agregando que se realizarán pericias y contrastes de versiones para esclarecer lo ocurrido.

Vidarte también precisó que, ante la ausencia de cámaras de seguridad en la zona, la Policía está recabando testimonios y pruebas balísticas para determinar las causas del crimen. Los vecinos expresaron su conmoción por el hecho y afirmaron que el alférez solía visitar con frecuencia a su pareja en ese mismo punto del distrito.