Vecinos del Callao piden más seguridad durante visita del presidente Jerí

El presidente interino José Jerí recorrió esta madrugada distintos puntos del Callao y Ventanilla como parte de los operativos de seguridad impulsados durante el estado de emergencia. Su jornada comenzó en la base central de videovigilancia del primer puerto, donde se reunió con alcaldes y autoridades locales para coordinar acciones conjuntas frente a la delincuencia. Entre los asistentes estuvieron el gobernador regional Ciro Castillo, el alcalde del Callao Pedro Spadaro, el burgomaestre de Bellavista Alex Callán y la congresista Patricia Chirinos.

Durante su visita, el mandatario instó a los agentes del orden a responder con firmeza ante ataques delictivos, señalando que “si ellos golpean, hay que responder dos veces”, en alusión al enfoque de acción frente al crimen organizado. Además, pidió a los municipios mejorar el alumbrado público, criticando las luminarias deficientes en zonas de alta incidencia delictiva. El recorrido continuó por calles emblemáticas de los barracones, como el jirón Loreto y el jirón Contraalmirante Villar, donde vecinos se acercaron al mandatario para expresar sus preocupaciones sobre la inseguridad.

Recorrido por zonas críticas del Callao y Ventanilla

Tras su caminata por el Callao, Jerí ingresó al complejo policial Alipio Ponce para recibir un reporte sobre las últimas intervenciones realizadas bajo el nuevo régimen de emergencia. Más tarde, se trasladó hasta Ventanilla, donde visitó la comisaría del distrito y conversó con los agentes sobre las recientes operaciones. A su salida, respondió a preguntas sobre los asesinatos ocurridos en los primeros días del estado de emergencia, indicando que “la medida no elimina todos los actos delictivos, pero permitirá actuar con mayor contundencia y mejores herramientas”.

Finalmente, el presidente regresó a Palacio de Gobierno, donde se prevé que descanse brevemente antes de continuar con nuevas inspecciones en Lima y Callao. El Ejecutivo mantiene su despliegue en distintos distritos para reforzar la presencia policial y coordinar acciones con las fuerzas del orden en el marco del operativo de seguridad nacional.