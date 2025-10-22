Arequipa: profesor muere ahogado al intentar rescatar a su alumno en playa de Mollendo

Una jornada escolar de paseo terminó en tragedia en las playas de Puerto Bravo, en el distrito de Mollendo (Arequipa). Un grupo de estudiantes del Libertadores School, procedente de Puno, disfrutaba de un día de recreo cuando uno de los alumnos fue arrastrado por la corriente.

Al percatarse del peligro, el profesor Ángel Javier Arcaya Chambilla, de 68 años, se lanzó al mar sin dudar para intentar salvar al menor. Testigos contaron que el docente luchó con todas sus fuerzas para mantener al estudiante a flote, mientras las olas los arrastraban mar adentro.

A pesar de su valentía, el maestro fue vencido por la fuerza del oleaje. El alumno fue rescatado con vida por personal de Serenazgo y rescatistas, pero minutos después el cuerpo sin vida del profesor fue recuperado por las autoridades.

Bañistas que presenciaron el hecho denunciaron la tardanza en la llegada de socorristas, bomberos y personal municipal, quienes habrían demorado cerca de una hora en atender la emergencia.

“Debería haber salvavidas todo el año, no solo en temporada de verano. Siempre hay accidentes y se necesita alguien que pueda rescatar”, reclamó un vecino de la zona.

Los residentes recordaron que las playas de Puerto Bravo son conocidas por su peligrosidad, debido a la fuerza de sus corrientes, y advirtieron que los turistas y visitantes deben extremar precauciones al ingresar al mar.