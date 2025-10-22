¿Habrá excepciones a la prohibición de dos adultos en moto? PNP aclara casos permitidos durante estado de emergencia

La Policía Nacional del Perú inició este miércoles una serie de operativos de control en distintos puntos de Lima Metropolitana para hacer cumplir la restricción que prohíbe el tránsito de dos personas adultas en una motocicleta, medida dispuesta en el marco del estado de emergencia.

Desde el operativo instalado en Puente Nuevo, la coronel Rocío Mayhua, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, precisó que los agentes están interviniendo a los motociclistas para verificar su identidad y documentación, y que se está priorizando la labor preventiva ante el desconocimiento de muchos ciudadanos sobre la nueva disposición.

“Hoy en día el 90 % de las personas desconoce este tema del estado de emergencia. Lo primero que hacemos es la intervención policial, el control de identidad y la verificación de los documentos. Si se trata de dos personas adultas, la policía no permitirá que continúen su desplazamiento”, indicó a Buenos Días Perú.

CUÁNTO SERÍA LA MULTA POR NO ACATAR NORMAS

La oficial aclaró que no se impondrán multas por transportar a un segundo pasajero, salvo que el conductor no use casco o chaleco, infracciones tipificadas con sanciones de 428 soles.

“La norma específica sanciones por no usar casco o chaleco, no por llevar a un acompañante. Si se incumple con esos implementos, la multa es de 428 soles”, detalló.

Asimismo, explicó que existen excepciones para casos puntuales. “Si el acompañante es un menor de edad con su padre, pueden continuar su ruta. Si es una emergencia médica, la unidad será escoltada por la policía hasta el hospital o clínica”, precisó.

La coronel Mayhua reiteró que no importa si los dos adultos son familiares, ya que la disposición no establece distinciones de parentesco.