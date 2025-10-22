Batalla campal en La Molina deja nueve detenidos antes del estado de emergencia

Minutos antes de la entrada en vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, se registró un violento enfrentamiento entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima en el límite entre La Molina y Ate. Las cámaras de videovigilancia de la municipalidad captaron a ambos grupos atacándose con piedras, palos, machetes y pirotécnicos, lo que generó pánico entre los vecinos de la zona.

Ante la alerta, el personal de serenazgo de La Molina y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar y lograron intervenir a nueve personas, entre ellas cinco menores de edad. Los adultos fueron identificados como José Calmet, Julio Torres, Christopher Quispe y Diego Latorre, quienes fueron trasladados a la comisaría de Santa Felicia. Según informó el gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, general (r) Ávalos, no se registraron daños materiales ni heridos, aunque la situación puso en riesgo a los vecinos del área.

Municipalidad de La Molina refuerza patrullaje con 535 cámaras de vigilancia

Tras el incidente, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, dispuso que se refuercen los patrullajes en todo el distrito. Desde la medianoche, se desplegó personal de serenazgo y unidades móviles en coordinación con la Policía Nacional para prevenir nuevos actos de violencia. La comuna informó que mantiene activa su central de monitoreo con 535 cámaras de videovigilancia que operan las 24 horas, con el objetivo de apoyar las labores policiales durante la vigencia del estado de emergencia.

El general Ávalos reiteró el llamado a los padres de familia para que controlen las actividades de sus hijos y advirtió que estos hechos se repiten por la falta de sanciones ejemplares. Asimismo, pidió a las autoridades judiciales aplicar penas efectivas a los involucrados en actos de violencia barrista. “No puede ser que estos enfrentamientos sigan ocurriendo. Necesitamos sanciones reales”, enfatizó el funcionario.