Alcalde de San Martín de Porres: “El estado de emergencia solo atenúa la delincuencia menor”

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, sostuvo en entrevista con Buenos Días, Perú que el estado de emergencia en Lima y Callao representa una medida momentánea frente a la inseguridad ciudadana. Según indicó, esta disposición puede tener efectos en la reducción de delitos menores, como el robo de carteras o celulares, pero no constituye una solución efectiva contra el crimen organizado.

Pide fortalecer a la Policía y revisar el sistema penitenciario

Sifuentes advirtió que los grupos criminales operan bajo estructuras complejas que no se combaten únicamente con restricciones a las libertades ciudadanas. “El estado de emergencia permite a la Policía actuar, pero sin los recursos necesarios es difícil esperar un cambio real”, señaló. En ese sentido, pidió que se dote a la institución policial de más herramientas y presupuesto para enfrentar la delincuencia de manera sostenida.

El burgomaestre también pidió prudencia al evaluar los primeros pasos del Gobierno. “El presidente lleva poco más de una semana en el cargo, hay que darle tiempo para ver resultados”, manifestó, subrayando la necesidad de un trabajo articulado entre los diferentes niveles del Estado.

Asimismo, cuestionó la falta de atención a la corrupción en los penales del país. “Nadie habla de cómo ingresan los celulares a las cárceles. Eso también alimenta la criminalidad en las calles”, remarcó, al considerar que el control penitenciario es un punto clave para reducir el accionar delictivo.