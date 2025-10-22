Ministro del Interior: “Queremos que la Policía recupere su papel protagónico en la seguridad”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acompañado del titular de Justicia, encabezó una evaluación de las primeras horas de aplicación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Durante su intervención, Tiburcio destacó que el nuevo enfoque prioriza la inteligencia operativa y el control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva. Además, aseguró que se busca un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales para recuperar la confianza ciudadana.

Ministro del Interior anuncia operativos coordinados con las Fuerzas Armadas y municipalidades para reducir la delincuencia

El ministro informó que una de las medidas inmediatas será el control estricto del tránsito de motocicletas, permitiendo solo un ocupante por vehículo. Dicha disposición será fiscalizada en las principales avenidas y complementada con el apoyo de las municipalidades, que pondrán a disposición sus depósitos para el internamiento de los vehículos intervenidos. La medida, explicó, busca prevenir delitos como asaltos y sicariatos cometidos desde estos medios de transporte.

En paralelo, el general PNP Vidarte presentó los primeros resultados de los operativos realizados en distintos distritos de la capital. En Lurín se desarticuló una banda dedicada al robo y desmantelamiento de autos; en Puente Piedra fue detenido un ciudadano extranjero implicado en extorsiones; y en San Juan de Lurigancho se intervino a miembros de la organización delictiva conocida como “Los del Colocho”, incautándose armas de fuego, municiones, dinamita y teléfonos celulares.

El ministro Tiburcio señaló que este estado de emergencia se diferencia de anteriores porque incluye una estrategia basada en inteligencia y análisis estadístico del delito. Asimismo, anunció la creación de comités de coordinación interinstitucional y la reestructuración del personal policial para reforzar las labores preventivas e investigativas. Finalmente, pidió respaldo al Congreso para aprobar un paquete de medidas que fortalezcan la capacidad logística de la Policía Nacional.