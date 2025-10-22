Tenía orden de captura en Huánuco: cae hombre con requisitoria vigente durante operativo de control de identidad

Durante un operativo de control de identidad en San Juan de Lurigancho, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre con requisitoria vigente por lesiones en la región Huánuco.

ESTADO DE EMERGENCIA

El sujeto fue intervenido en la avenida Canto Grande, cerca del cruce con la avenida San Martín, cuando se disponía a abordar un vehículo. Al solicitarle el DNI y verificar sus datos en el sistema, los efectivos confirmaron que tenía una orden de captura pendiente.

El operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Emergencia de la comisaría de Santa Elizabeth, que desplegó unidades en varios puntos de la zona. Las autoridades también trasladaron a otras personas que no portaban documentos de identidad a las dependencias policiales cercanas.

La intervención se realizó en una zona considerada crítica por la PNP, debido a los constantes casos de extorsión y robos reportados en los alrededores de los mercados de Huascar y Bayóvar.