Alcalde de SJL anuncia base conjunta con la PNP y el Ejército para fortalecer el control del distrito

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, acompañó al presidente José Jerí durante su recorrido por el distrito como parte del inicio del estado de emergencia en Lima Metropolitana. En declaraciones a Buenos Días Perú, el burgomaestre confirmó que se instalará una base conjunta de operaciones entre la Policía Nacional, el Ejército Peruano y el serenazgo municipal para fortalecer el control territorial.

“Hemos estado desde las 4 de la mañana acompañando al presidente Jerí en la inspección al penal de Lurigancho. Se han evidenciado anomalías en el trabajo del INPE que deben ser corregidas. Luego hemos venido a esta primera base donde vamos a integrar esfuerzos entre la Policía, el Ejército y la Municipalidad”, señaló Maldonado.

TRES EJES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

El alcalde explicó que el plan operativo contempla tres ejes: el uso del mapa delictivo del distrito, la definición de rutas de patrullaje y la coordinación logística entre las instituciones.

Asimismo, pidió al Gobierno central financiamiento para mejorar el sistema de videovigilancia, pues señaló que muchas municipalidades carecen de recursos para adquirir analítica de cámaras con inteligencia artificial.

“Tener una cámara moderna sin analítica es como tener un Ferrari con gasolina de 84 octanos. Si contáramos con esa tecnología podríamos detectar rostros, disparos o corridas de personas en tiempo real”, precisó el burgomaestre.

Aunque en el pasado había criticado la efectividad de los estados de emergencia, Maldonado indicó que ahora apoyará la medida y evaluará sus resultados en conjunto con las autoridades policiales y militares.