Megaoperativo en La Victoria: 40 intervenidos en quinta donde se refugiaban delincuentes

Un amplio despliegue policial se llevó a cabo en una quinta ubicada en la urbanización Manzanilla, en el distrito de La Victoria, donde alrededor de 40 personas fueron intervenidas. La operación, encabezada por la DIRINCRI, buscaba ubicar a sujetos implicados en diversos actos delictivos. El inmueble, cercano a la avenida Aviación, habría sido utilizado como refugio por personas con antecedentes.

Durante la intervención, los agentes hallaron en el pasillo del predio varios vehículos, entre ellos mototaxis y motocicletas, cuya procedencia viene siendo verificada por las autoridades. El objetivo es determinar si pertenecen a los residentes o si se trata de unidades reportadas como robadas. En la acción participaron efectivos de la SWAT y de la División de Investigación Criminal (DIRINCRI) bajo la dirección del coronel Montúfar, quien lideró las operaciones en la zona.

Policía refuerza acciones contra la delincuencia en Lima Metropolitana

Hasta el lugar llegó también el comandante general de la Policía Nacional, general Arriola, para supervisar los resultados del operativo. Una de las propietarias del inmueble confirmó que en el lugar se escondían delincuentes y que incluso ella misma tenía restringido el acceso. Según información preliminar, varias de las personas intervenidas cuentan con antecedentes policiales, por lo que continuarán las diligencias para identificar a los implicados en delitos recientes.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia de la Policía Nacional para enfrentar las redes de extorsión y robo en Lima Metropolitana. En este marco, se ha anunciado que las investigaciones incluirán la revisión de equipos móviles, chips, cuentas bancarias y otros medios empleados para coordinar actividades delictivas. Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán en distintas zonas de la capital con el fin de desarticular organizaciones criminales que operan bajo fachada de viviendas o quintas.