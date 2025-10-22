Bus se choca contra muro del Metro de Lima en SJL: varios heridos y cobrador rescatado entre fierros

Un bus del Consorcio Roma se estrelló esta mañana contra uno de los pilotes del viaducto de la Línea 1 en la avenida Próceres de la Independencia, a metros de la estación Santa Rosa, en San Juan de Lurigancho.

El cobrador quedó atrapado en la zona frontal y bomberos y policías lo liberaron tras cortar la carrocería. Salió en camilla, con lesiones en una pierna y contusiones múltiples. Varios pasajeros resultaron heridos y fueron evacuados. El conductor permaneció en el lugar y colaboró con la autoridad.

Testigos señalaron que el bus se desvió de forma brusca. Un pasajero mencionó a Buenos Días Perú una posible falla de dirección; otra usuaria indicó que no se cruzó ningún vehículo. La causa quedó bajo investigación.

CAOS VEHICULAR

El tránsito en el carril con dirección al Cercado de Lima se cerró por seguridad. Las unidades de emergencia trasladaron a los afectados a la Clínica San Juan Bautista y al Hospital de Emergencias de San Juan de Lurigancho.

La PNP verificó documentación de la unidad y del chofer, incluido el SOAT. Se espera peritaje para determinar responsabilidades.