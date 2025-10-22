Estado de emergencia: José Jerí encabeza reunión de coordinación en base de serenazgo de SJL

El presidente de la República, José Jerí, llegó esta mañana a la base de serenazgo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho acompañado por el ministro del Interior y el ministro de Defensa, en el marco del estado de emergencia que rige desde la medianoche en Lima Metropolitana y el Callao. En la zona también se encontraba el alcalde Jesús Maldonado, con quien el mandatario sostuvo una breve reunión de coordinación antes de ingresar al recinto, fuertemente resguardado por un cordón de seguridad.

La visita forma parte de las primeras acciones de supervisión tras la publicación del Decreto Supremo N.º 124-2025 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que dispone un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y los serenazgos municipales. Este despliegue busca fortalecer el control territorial en los distritos más afectados por la delincuencia y garantizar la protección de las instituciones públicas.

Coordinación interinstitucional en zonas críticas

De acuerdo con lo establecido en la norma, las autoridades deberán definir en los próximos días la distribución de funciones y zonas de intervención durante los 30 días que dure la medida. En ese contexto, la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la reunión de hoy refuerza el carácter operativo del encuentro, cuyo objetivo es establecer una respuesta coordinada frente a la criminalidad.

Durante la cobertura, los medios de comunicación fueron ubicados en el perímetro exterior por razones de seguridad, mientras el mandatario recibía informes del personal policial y militar. Aunque se esperaba que el presidente ofreciera declaraciones, hasta el cierre de esta nota no se habían brindado mensajes oficiales. No obstante, la Presidencia transmitió parte de la actividad en TikTok, reflejando el interés del Ejecutivo por mantener una comunicación directa con la ciudadanía.