Presidente José Jerí supervisa despliegue militar y policial en primer día de estado de emergencia

La madrugada de este miércoles, el presidente de la República, José Jerí, supervisó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el inicio del estado de emergencia en Lima Metropolitana.

OPERATIVOS EN PENALES

El equipo de Buenos Días Perú registró su llegada al cuartel Fuerte Hoyos, donde el general David Guillermo Ojeda, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dio inicio oficial a las operaciones. Desde este punto partieron unidades del Ejército, la Marina y la FAP hacia distintos distritos de la capital, como Ancón, Comas, Villa El Salvador, San Borja, Surco y San Isidro, entre otros.

El mandatario también visitó el penal de Lurigancho para constatar las acciones de control interno y posteriormente se dirigió a la base municipal de San Juan de Lurigancho, donde sostuvo una reunión de coordinación con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el ministro de Defensa, el alcalde Jesús Maldonado y altos mandos policiales y militares.

Cabe mencionar, que el estado de emergencia en Lima y Callao tendrá una duración inicial de 30 días y contempla operativos de control territorial focalizados en zonas críticas, además de la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales.