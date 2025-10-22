Puente Nuevo amanece sin gran despliegue militar pese al anuncio oficial

El primer día del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao transcurre con aparente normalidad en zonas como Puente Nuevo, en El Agustino. Desde tempranas horas, los equipos de prensa recorrieron distintos puntos de la ciudad y constataron un tránsito fluido, con ciudadanos apurados por llegar a sus centros de trabajo o estudio. Aunque algunos patrulleros se encontraban en la parte alta del puente, la presencia policial y militar fue limitada en comparación con lo anunciado por el Gobierno.

Escasa visibilidad de las fuerzas del orden en las calles

Durante el recorrido realizado por distintas avenidas —entre ellas Grau, Abancay y La Victoria—, se observó que el mayor despliegue de efectivos se concentró en el cruce de Abancay con Grau, donde agentes de la Policía Nacional del Perú y militares se encontraban formados desde antes de las seis de la mañana. En otras zonas, sin embargo, la vigilancia fue mínima y no se registraron operativos significativos. Comerciantes y peatones manifestaron que la situación se mantiene “como cualquier otro día”, aunque algunos destacaron que esperan resultados concretos frente a la delincuencia.

Entre las personas entrevistadas, hubo quienes saludaron la decisión del Ejecutivo de reforzar la seguridad, aunque también expresaron reservas sobre las implicancias de la medida. Algunos ciudadanos advirtieron que el estado de emergencia podría limitar el derecho a la protesta y no necesariamente atacar las causas de la violencia o la extorsión que afectan a los peruanos. Otros, en cambio, consideraron que es una acción necesaria frente a los crímenes que se registran a diario en transporte público y negocios.

A pesar del anuncio del despliegue conjunto de policías y militares, el ambiente general en Lima fue de calma. La población continuó con sus actividades habituales, mientras el Ejecutivo insiste en que la medida busca recuperar el control del orden interno. En los próximos días se evaluará si el operativo logra resultados tangibles en materia de seguridad o si persisten las dudas sobre su efectividad.