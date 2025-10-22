Cae extorsionador en Puente Piedra: amenazaba a su exjefa y fingía ser parte de “Los Injertos del Cono Norte”

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, la Policía Nacional realizó un operativo en el distrito de Puente Piedra que dejó como resultado la captura de un presunto extorsionador y la intervención de tres microcomercializadores de droga.

Según la investigación, el principal detenido es un ciudadano venezolano que habría extorsionado a una comerciante del mercado Huamantanga, para quien trabajó anteriormente. La policía informó que el sujeto se hacía pasar como integrante de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, aunque aún no se ha confirmado si pertenece realmente a dicha organización.

“El detenido facilitaba información sobre su ex jefa para que la organización criminal pudiera amenazarla. Incluso intentó destruir su celular antes de ser capturado”, informaron las autoridades Buenos Días Perú.

CAEN VENDEDORES DE DROGA

Durante el operativo también se intervino a tres presuntos microcomercializadores en posesión de 640 quetes de pasta básica de cocaína, marihuana, armas blancas y una réplica de metralleta usada para intimidar a compradores.