Huacho: ladrones hacen forado para robar supermercado, pero no logran abrir caja fuerte con S/ 200 mil

Un nuevo intento de robo a un supermercado fue frustrado en Huacho, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al local tras hacer un forado en la puerta posterior.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos encapuchados y con pasamontañas se arrastraban por el suelo intentando pasar desapercibidos, mientras portaban mochilas con herramientas. Una vez dentro, intentaron desactivar las alarmas y forzar una caja fuerte con más de S/200 mil.

Sin embargo, la central de videovigilancia de Lima detectó los movimientos sospechosos y alertó a la Policía Nacional y al Serenazgo de Huacho, quienes llegaron rápidamente al lugar. Al escuchar las sirenas, los delincuentes huyeron dejando su botín y sus herramientas.

El general Juan Manuel Mundaca, jefe de la región policial Lima Norte, informó que la Divincri ya investiga el caso y no descarta la participación de un trabajador del local.

“Ningún robo ocurre de la noche a la mañana. Muchas veces la información viene desde adentro”, señaló el oficial.