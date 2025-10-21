Policía muere atropellado por tráiler en la Panamericana Norte: reportan frecuentes accidentes en vía

El suboficial de tercera de la PNP, Fernando Páucar Galindo (23), falleció tras chocar contra un tráiler en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura de la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo a cámaras de seguridad, la moto lineal del efectivo esquivaba un bus de la empresa conocida como "El Anconero", que se detuvo abruptamente entre carriles para recoger pasajeros. Al ingresar al carril central, Páucar fue embestido por el vehículo pesado que no logró frenar a tiempo.

Por otro lado, el conductor del tráiler fue identificado como Jairo Valverde de 39 años, quien fue trasladado a la comisaría Sol de Oro como parte de las investigaciones para determinar las circunstancias del impacto fatal.

Reportan accidentes frecuentes

Al lugar arribaron peritos de criminalística, colegas policiales y la tía del fallecido, quien reveló que el joven acababa de visitarla y se dirigía a su centro de trabajo. Vecinos del sector alertaron sobre la frecuencia de accidentes en el tramo por desorden vehicular.

Se espera llegada de famia

Cabe resaltar, que la familia de Páucar Galindo fue notificada sobre su deceso y se espera que llegue a Lima en las próximas horas para realizar los trámites correspondientes y luego sea sepultado.