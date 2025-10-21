Ascensores inservibles y rejas oxidadas: el puente inclusivo de Miraflores se cae a pedazos

El llamado “puente inclusivo” de Miraflores, ubicado a la altura de la playa Redondo, presenta un avanzado deterioro y ascensores fuera de servicio, lo que impide su uso por parte de personas con movilidad reducida.

DENUNCIA VECINAL

Durante un recorrido realizado por Buenos Días Perú, se constató que las cabinas de los elevadores no funcionan y se encuentran rodeadas de rejas y mallas oxidadas para evitar el ingreso de personas de mal vivir. En el interior incluso se hallaron sábanas y objetos abandonados, evidenciando su falta de control.

La obra fue inaugurada en agosto de 2021 durante la gestión de Jorge Muñoz, y actualmente se encuentra bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable de su mantenimiento.

El área presenta cables expuestos, pintas y señalética corroída, mientras que vecinos y transeúntes denuncian el abandono de la infraestructura que debía garantizar accesibilidad e inclusión.