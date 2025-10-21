Señor de los Milagros regresa al Callao: todos los detalles de su recorrido luego de 22 años

¡Atención fieles! La imagen del Señor de los Milagros vuelve a recorrer las calles del Callao el próximo domingo 26 de octubre luego de 22 años, y se vienen realizando todos los preparativos para su tan esperada procesión.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta las intersecciones de las calles República de Panana con Sáenz Peña donde se realizará una misa luego de que la imagen del Cristo Moreno pase por las principales avenidas del Primer Puerto.

La municipalidad del Callao viene afinando los últimos detalles con la instalación de módulos temporales y cámaras de seguridad. Omar Chávez, vocero de la comuna dio detalles sobre las acciones que se viene ejecutando.

Recorrido y misa en el Callao

El funcionario detalló que la imagen saldrá a las 6 de la mañana desde la iglesia Las Nazarenas y llegará en el Nazareno Móvil aproximadamente a las 10 en la avenida La Marina con Insurgentes, luego se desplazará hasta la avenida Guardia Chalaca y desde allí será llevado en procesión por cuatro cuadras hasta el punto donde se oficiará la misa.

La misa se realizará desde las 2 de la tarde durante dos horas y también se encontrarán las imágenes del Señor del Mar y la Virgen del Carmen quienes le darán el respectivo recibimiento. Sobre la seguridad se han desplegado más de 1500 efectivos policiales, serenos y agentes particulares.