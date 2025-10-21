Choferes de línea Translicsa no salen a trabajar tras ataque a balazos contra bus en SMP

Choferes de la empresa de transportes "Translicsa" no salen a trabajar luego de que presuntos extorsionadores atacaron a balazos un bus la madrugada de este martes 21 de octubre, en San Martín de Porres.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el patio de maniobras de la empresa de transportes en cerro Candela, donde los conductores se encuentran reunidos y han evitado declarar a la prensa, pero uno de ellos confirmó que no saldrán a trabajar.

Según información preliminar, una tercera banda criminal le estaría intentando cobrar un cupo extorsivo. 'DESA' les pedirían un monto de S /10, 'Los Mexicanos' S/20 y de esta última se desconoce la cantidad.

Hasta 7 disparos y resguardo policial

Hasta el lugar, llegaron personal de Los Halcones de la Policía Nacional del Perú quienes se encuentran resguardando el patio de maniobras luego de que los extorsionadores propinaron hasta 7 disparos contra el vehículo.

Falso taxi habría atacado a bus

De acuerdo a primeras informaciones, un vehículo de color rojo que simulaba hacer taxi se encontraba circulando cerca del bus e interceptó al vehículo donde bajaron dos sujetos y realizaron los disparos para luego darse a la fuga.