Puente inclusivo en Barranco en total abandono: ascensores vandalizados y tomados por indigentes

Los ascensores del puente peatonal inclusivo en el circuito de Playas, en Barranco, que fueron inaugurados en agosto del 2021 para personas con movilidad reducida, se encuentran en estado deplorable.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la plataforma está completamente llena de basura, con restos de ketes de drogas. Incluso las barandas se encuentran oxidadas y las puertas tienen pintas por todos lados.

La estructura está completamente sucia, las rieles para acceso de ciclistas también lucen oxidadas y no hay luminarias. Los vecinos señalan que habían algunas luces led hasta hace poco, pero habrían sido robadas.

Piden presencia policial

Los vecinos evitan pasar por este puente porque aseguran que el puente ha sido tomado por delincuentes para robar y consumir sustancias tóxicas. Por ello, piden presencia policial ya que la estructura se encuentra completamente abandonada.

Inversión en puente

Cabe resaltar, que el puente inclusivo tuvo una inversión de S/4 millones, pero ahora se encuentra en completo abandono y en condiciones deplorables ya que no es utilizado por los usuarios que lo necesitan.