Robo en casa de apuestas de Carabayllo: le disparan a cliente por resistirse a dar su celular

Un violento asalto ocurrió la tarde del último lunes en una casa de apuestas ubicada en la cuadra 3 de la avenida Túpac Amaru, en la urbanización Bello Horizonte, distrito de Carabayllo.

LOS HECHOS

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, un delincuente armado ingresó al local a las 4:29 p. m. y atacó a uno de los clientes para robarle el celular. Cuando la víctima intentó resistirse, el sujeto le disparó sin dudar.

El herido fue evacuado por otros asistentes del local, quienes lo colocaron en una silla de plástico para trasladarlo a un hospital cercano. Permanece internado y su estado es reservado.

Testigos indicaron que el atacante escapó tras realizar el disparo y que también despojó de sus pertenencias a otro cliente. Vecinos denunciaron que la zona es constantemente asaltada pese a encontrarse cerca de comercios y un jardín infantil.