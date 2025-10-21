Lo dejaron semidesnudo: vecinos del Callao capturan y golpean a presunto 'robacasas'

La inseguridad volvió a desatar la indignación en Piedra Liza, Callao. Vecinos del barrio capturaron y golpearon a un ciudadano colombiano acusado de haber ingresado a una vivienda durante la madrugada.

Según testigos, los ladridos de los perros alertaron a los moradores, quienes salieron de sus casas y sorprendieron al sospechoso dentro de un predio multifamiliar. “El sujeto entró a mi casa, se puso la ropa de mis hijos y las zapatillas para no ser reconocido”, contó una vecina afectada a Buenos Días Perú.

LO DEJARON LIBRE

El hombre fue reducido por los vecinos, despojado de su ropa y obligado a caminar semidesnudo por la zona hasta que llegó la policía. Sin embargo, la indignación aumentó cuando se conoció que el detenido sería liberado en 24 horas, ya que el caso fue tipificado como una falta y no como un delito.

“Nos dijeron que solo iban a avisar a Migraciones. No entendemos cómo si entró a una casa no se considera robo”, cuestionó la residente.

Los vecinos denunciaron que en los últimos dos meses se han producido al menos seis ingresos a viviendas, y aseguran sentirse abandonados. Han comenzado a organizarse mediante grupos de WhatsApp y a instalar cámaras y alarmas vecinales para protegerse.