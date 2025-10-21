SMP: extorsionadores disparan contra vivienda de comerciante y le dejan mensaje amenazante

Una mujer viene siendo víctima de extorsión luego de que delincuentes se grabaron lanzando una granada y realizando disparos contra el frontis de su vivienda, ubicada en el distrito de San Martín de Porres.

En diálogo con Buenos Días Perú, señaló que los atentados vienen ocurriendo desde el pasado jueves donde la amenazan y le exigen una cantidad fuerte de dinero. "No tenemos seguridad, temo por mis hijos, no puedo trabajar, piden una cantidad exorbitante", señaló.

La víctima contó que realizó la denuncia, pero los extorsionadores no dejan de escribir y amenazarla. "Son tan desgraciados que saben donde están nuestros familiares e hijos", agregó la afectada.

Contrata seguridad personal

Asimismo, reveló que ella misma se ha visto en la obligación de contratar a su propia seguridad personal. "Creo que nosotros pagamos a los policías para que nos den seguridad y ahora debemos pagar a los delincuentes para que nos dejen trabajar y dejar tranquilos a nuestra familia", expresó.

PNP recién acude a su vivienda tras llamado

La mujer también señaló que recién ayer lunes después de llamar al 111 agentes de la policía se han apersonado a su vivienda. La víctima pidió que tanto el presidente José Jerí como el ministro del Interior tomen acciones a favor de la ciudadanía.