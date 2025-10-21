Cae "tendero" que robaba productos gourmet en Miraflores: lo identificaron gracias a la IA

El presunto ladrón que ingresaba a tiendas gourmet de Miraflores para robar quesos, cafés y productos de alto valor fue finalmente capturado gracias al sistema de reconocimiento facial del municipio.

SE HACÍA PASAR POR "BUEN VECINO"

El sujeto fue identificado como Omar Antonio Santa Cruz, de aproximadamente 50 años, quien ya registraba denuncias en Miraflores, Magdalena y Pueblo Libre por el mismo delito. Según la policía, utilizaba bolsas blancas dobles o triples para ocultar los artículos y aparentar que realizaba compras pequeñas.

“Es habitual en la comisión de estos hechos. Entra, esconde los productos y paga solo cosas de uno o dos soles”, explicó el general Mario Arata, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores.

Las cámaras municipales captaron el momento en que el hombre intentó escapar tras ser descubierto por trabajadores de un minimarket. Agentes del Serenazgo y de la Policía Nacional montaron un operativo y lograron su detención cuando subía a un bus de transporte público.

El rostro del implicado fue cargado al sistema de inteligencia artificial del municipio, que permite rastrear su movimiento en tiempo real. “Cada vez que esta persona ingrese al distrito, será detectada de inmediato”, precisó Arata.

El detenido fue llevado a la comisaría de Miraflores y denunciado ante la Fiscalía. Sin embargo, fue liberado y citado para continuar con las diligencias. La municipalidad ha compartido su registro con otros distritos de la Mancomunidad Lima Centro para evitar nuevos robos.