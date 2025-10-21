Familia de “Truko” anuncia querella contra Rospigliosi por llamarlo “terruco”

La familia de Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Truko, anunció una querella contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras calificar al joven como “terruco” en declaraciones públicas.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco”, dijo Rospigliosi al referirse al caso del artista de 32 años, fallecido durante las protestas del 15 de octubre.

Las palabras del parlamentario generaron una inmediata respuesta de Roger Ruiz, padre del joven, quien exigió una rectificación. “Mi hijo no es ni un terruco, señor Rospigliosi. Mi hijo se llamaba Truko, es un nombre artístico. Usted me va a demostrar con documentos y videos que mi hijo era terruco”, expresó indignado.

Ruiz también afirmó que el suboficial Luis Magallanes, quien confesó haber disparado durante la manifestación, no sería el autor del disparo mortal. “A mi hijo lo han asesinado directamente. Este suboficial se está inculpando, pero él no ha sido”, señaló.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN PESQUISAS

Por su parte, el abogado de la familia, Rodrigo Noblecilla, denunció presuntas irregularidades en la investigación y cuestionó los intentos por cambiar la tipificación del delito de homicidio doloso a culposo, lo que reduciría la pena contra el responsable. “Primero dijeron que fue un rebote, luego que la bala rebotó, y ahora quieren declararlo loco. No entendemos cuál es la teoría que sostienen”, indicó.