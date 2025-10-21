Velan restos de cantante asesinado en el Callao: familia cree que ataque fue por "una equivocación"

El vocalista Johan Mora, líder de una orquesta de salsa, y la bailarina Ariana Cañola (19) murieron tras ser atacado a balazos en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi, en Sarita Colonia, en el Callao.

El hecho ocurrió mientras la agrupación musical animaba una fiesta de quince años. La hermana de Mora descartó que el móvil fuera extorsión o ajuste de cuentas, señalando que testigos escucharon a los atacantes decir "Oye yo te dije que iban a venir".

"Creo que fue una equivocación [...] no era el atentado contra mi hermano ni contra Ariana, sino contra otras personas", afirmó. La agrupación, con apenas tres años de actividad, comenzaba a recibir sus primeros contratos profesionales.

Sueños truncos

Los músicos se desempeñaban en uno de los rubros actualmente más vulnerables a la criminalidad. La hermana del vocalista lamentó que "su sueño se vio apagado por una injusticia", refiriéndose al promisorio futuro musical truncado por la violencia.

Entierro y ataques a artistas

Cabe resaltar, que los restos de Johan Mora serán enterrados en el cementerio de Huachipa, mientras persiste la ola criminal en un contexto de creciente violencia contra los artistas del género.