Exigen justicia por madre asesinada tras ataque armado contra combi en Lurín

Madeleyne Damiano Muñoz, una madre de 47 años, falleció la madrugada del viernes tras recibir tres impactos de bala durante un ataque armado a una combi en donde viajaba como pasajera, en Lurín.

Los disparos iban dirigidos al conductor del vehículo, quien también murió, alcanzaron a la mujer cuando ocupaba el asiento del copiloto. La víctima fue trasladada al hospital de Villa El Salvador, pero no logró superar las heridas.

El deceso deja en la orfandad a dos menores, mientras que sus familiares manifestaron indignación y exigieron justicia. "Era una persona inocente que luchaba por sus hijos", declaró la hermana de la víctima.

Proyectos truncos

La madre emprendedora mantenía activa presencia en redes sociales donde mostraba afecto por su país. Sin embargo, ante la creciente criminalidad, planeaba migrar a Europa para buscar mejores oportunidades para su familia.

Apoyo solidario

La familia ahora deberá explicar la pérdida a los dos hijos menores mientras gestiona los trámites funerarios. Quienes deseen brindar apoyo económico pueden contactarse de manera responsable al número 941338440.