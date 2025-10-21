Vecinos de Chorrillos denuncian ola de asaltos: mujer fue atacada frente a sus hijos

El miedo se ha vuelto parte de la rutina en el cruce de las avenidas San Juan y Los Precursores, en Chorrillos. Esta vez, una mujer fue asaltada violentamente frente a sus dos pequeños hijos por un sujeto que se desplazaba en motocicleta.

VIOLENTO ROBO

Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque. El delincuente interceptó a la víctima cuando intentaba ingresar a su vivienda. En las imágenes se observa cómo la mujer forcejea con el asaltante para evitar que le arrebate sus pertenencias, mientras los menores observan aterrados. Finalmente, el sujeto la amenaza con un arma, la obliga a entregar sus cosas y escapa.

Los vecinos afirman que los robos son diarios y que la zona se vuelve desolada desde temprano. “Sí o sí roban. Si uno saca el celular o algo afuera, corre peligro. Ya no hay hora segura”, contó una residente a Panamericana Noticias.

Según testigos, los asaltantes serían extranjeros y utilizan motos lineales para atacar a sus víctimas. La policía revisa las grabaciones de los negocios cercanos para identificar al responsable. Por su parte, los vecinos exigen mayor presencia policial y patrullaje constante.