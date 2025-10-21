Rescatan a niño de 2 años durante operativo antidrogas en VMT: hay 6 intervenidos

Un niño de 2 años fue rescatado durante un operativo antidrogas ejecutado por el grupo Terna en Villa María del Triunfo. El menor se encontraba dentro de un inmueble donde la policía intervino a seis personas, entre ellas dos menores de edad, que son investigadas por microcomercialización de droga.

SEIS INTERVENIDOS

Según la policía, los agentes detectaron que un grupo realizaba venta ilícita de estupefacientes en la vía pública. Al notar la presencia policial, los sospechosos huyeron e ingresaron a una vivienda. Los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron no solo a los implicados, sino también al niño.

“Nos dimos con la sorpresa de que no solo vendían droga, sino que también la consumían dentro del lugar. Lo más grave es que hallamos a un menor rodeado de ese ambiente peligroso”, explicó un agente.

Los detenidos afirmaron que la madre del pequeño lo había dejado a su cuidado, versión que la policía aún no ha podido confirmar. El menor fue trasladado a la comisaría del sector, mientras las autoridades determinan quién asumirá su custodia.