Cercado de Lima: queman mototaxi y dejan mensaje extorsivo

Extorsionadores volvieron a quemar una mototaxi y dejaron un mensaje extorsivo. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 21 de octubre en la cuadra 6 del jirón Conde de la Vega, en el Cercado de Lima.

Fueron los mismos vecinos los que intentaron apagar las llamas; sin embargo, las llamas redujeron a cenizas el vehículo menor. La familia del mototaxista está totalmente atemorizada por este ataque.

Mototaxis estacionadas y mensaje extorsivo

En esta zona se encuentran mototaxista estacionadas y la persona que se encontraba brindando la seguridad no se percató de que los sujetos querían prender el vehículo. Los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo y el ataque fue atribuido a alías 'Tito'.

"Para todos los mototaxistas de Cercado de Lima esta es una advertencia para los que no están en línea. A la próxima mataré a un chofer. Atentamente alías 'Tito'", indica el mensaje extorsivo que dejaron los delincuentes.

Realizan investigaciones

Cabe resaltar, que se desconoce si en la zona hay cámaras de seguridad que habrían captado el hecho, pero se sabe que alías 'Tito' está implicado en otros ataques a otros vehículos. La policía recogió este mensaje extorsivo y viene investigando el hecho.