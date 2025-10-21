Continúan los ataques extorsivos a transportistas: balean bus de empresa Translicsa en SMP

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la madrugada de este martes en San Martín de Porres. Un bus de la empresa Translicsa, que cubre la ruta La Victoria–SMP, fue baleado por presuntos extorsionadores.

El ataque ocurrió poco después de la medianoche, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y abrieron fuego. Según el reporte policial, el vehículo presenta al menos seis impactos de bala en la carrocería.

El conductor, que se encontraba solo, logró mantener el control de la unidad y llegó hasta la comisaría de Pro para pedir ayuda. “El chofer se salvó de milagro”, confirmaron fuentes policiales.

TERCER ATENTADO EN LO QUE VA DEL AÑO

Este hecho no sería aislado. La empresa Translicsa ya había sido atacada en abril y septiembre, presuntamente por el cobro de cupos. Conductores de la misma ruta aseguran que pagan entre 10 y 20 soles diarios a extorsionadores para poder trabajar.

Las autoridades investigan si se trata de una nueva organización criminal o de un incremento en las cuotas exigidas.