Terror en Ancón: extorsionadores en moto disparan hasta 15 veces contra fachada de tienda

Momentos de terror se vivieron en el distrito de Ancón cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta 15 veces contra una tienda ubicada en el asentamiento humano Nueva Era.

Cámaras de seguridad captaron los precisos momentos en que los sujetos transitaban por la calle y uno de ellos desenfundó un arma para realizar los disparos. Este ataque ocurrió a pocas cuadras de la comisaría del sector, afortunadamente sin registrar heridos aunque sí hubo daños en la fachada del establecimiento.

Robo en Chaclacayo

Por otro lado, en Chaclacayo, las cámaras de seguridad de un negocio captaron a un delincuente se hizo pasar como cliente de una panadería para acercarse a su víctima y arrebatarle su teléfono celular.

En las imágenes se observa cómo el sujeto finge tener una llamada telefónica y aprovecha un momento de descuido de la víctima para quitarle violentamente el teléfono y darse a la fuga con rumbo desconocido.