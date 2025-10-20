Identifican al presunto responsable del envenenamiento de perros en parques de San Isidro

La Municipalidad de San Isidro informó que identificó al sujeto que habría lanzado veneno en parques del distrito, donde murieron al menos cuatro perros la semana pasada. Con esta confirmación, la comuna descartó cualquier vínculo institucional con los hechos.

“Hoy hemos hallado el video. Tenemos la hora, el punto y la dirección. Ya se identificó al propietario del inmueble, aunque eso no implica necesariamente que sea quien arrojó el polvo”, señaló un representante edil. Las imágenes, registradas el 10 de octubre a las 5:30 p. m., muestran a un hombre esparciendo una sustancia blanca sobre el césped, la misma que habría causado la muerte de las mascotas.

Según las necropsias practicadas por los dueños, la sustancia sería fentanilo, un químico altamente tóxico y de venta prohibida. “Este componente es de amplio espectro. Puede matar insectos, animales e incluso afectar a las personas”, advirtió Katherine Montes, gerenta de Desarrollo Ambiental de San Isidro.

COMUNA SEGUIRÁ COLABORANDO EN INVESTIGACIONES

Por su parte, la alcaldesa Nancy Vizurraga aseguró que la comuna continuará colaborando con las investigaciones. “Hemos hecho la denuncia correspondiente y seguiremos trabajando para proteger la vida de los vecinos y sus mascotas”, afirmó.

Las imágenes fueron entregadas a la Policía y al Ministerio Público para determinar la responsabilidad del presunto autor del envenenamiento.