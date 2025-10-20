Hueco en la av. Brasil pone en riesgo a conductores: autos se dañan y vecinos exigen reparación

Cruzar este tramo de la avenida Brasil, en Pueblo Libre, se ha convertido en un verdadero riesgo para los conductores. Bajo el puente, a pocos metros del Hospital de la Policía, la pista fue removida hace una semana y presenta un profundo desnivel que dificulta el paso de los vehículos.

Las cámaras de Buenos Días Perú registraron cómo autos y camionetas deben maniobrar para evitar dañar sus unidades. Los vehículos más bajos terminan golpeando el asfalto, mientras otros intentan avanzar por los costados. “Hace una semana está así. Nadie ha venido a arreglar y los autos se malogran. Yo ya dañé la suspensión”, reclamó un vecino de Magdalena.

Según los residentes, trabajadores no identificados iniciaron las obras, pero desde entonces no ha vuelto personal al lugar. Tampoco se han colocado señales de advertencia, cintas o conos para alertar a los conductores.

COMUNA RESPONSABLE

El punto afectado se ubica justo en el límite entre Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar, por lo que los vecinos no saben qué municipalidad es responsable. “Magdalena ha enviado un sereno, pero del otro lado nadie hace nada. Falta coordinación”, señaló una conductora.

Aunque personal edil llegó brevemente al lugar tras la denuncia, los automovilistas exigieron una intervención urgente de la Municipalidad de Lima, ya que se trata de una vía metropolitana. Mientras tanto, los transeúntes y vecinos piden señalización y presencia permanente de serenazgo para evitar accidentes.