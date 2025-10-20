SJL: conductor atropella a dos personas que bailaban en fiesta patronal y se da a la fuga

La celebración de una fiesta patronal terminó en una tragedia, luego de que un conductor atropelló a dos personas que se encontraban bailando alrededor de un castillo. El hecho ocurrió en la avenida Perú, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En la grabación se observa que la vía tiene tres carriles y en uno de ellos se colocó un castillo y alrededor habían unas 20 personas celebrando la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca cuando un conductor los embiste y se da la fuga.

De acuerdo a la versión de uno de los vecinos, el conductor del vehículo se encontraba estacionado desde aproximadamente 30 minutos hasta que arrolló a los vecinos que se encontraban en la parte final de la ronda.

Mujer en UCI y piden rompemuelles por accidentes

Entre los heridos se encuentra una pareja que salió despedida contra el pavimento. Una vecina señaló que su tía es una de las afectadas y está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que tiene lesiones en la cabeza.

La residente indicó que en esta zona ocurren bastantes accidentes y atropellos. Por ello, pidió que se instale un rompemuelles, ya que incluso su menor hijo fue arrollado por una motocicleta y terminó con una lesión en la frente.

Conductor no respetó velocidad máxima

Cabe resaltar, que la señalética marca que la velocidad máxima es de 30 k/h; sin embargo, el hombre al volante pasó a toda velocidad pese a que muy cerca se encuentra el colegio Javier Heraud.