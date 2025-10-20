Damnificados del incendio en SJM no tienen agua desde hace más de una semana

Los damnificados del incendio que arrasó con más de 100 viviendas en el sector Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, no solo viven un calvario porque se han quedado en la calle, sino por la falta de agua.

Son más de 100 familias las que se encuentran afectadas y han alzado predios informales en medio de la precariedad. Ellos se han organizando en ollitas comunes con todos los donativos realizados por ONG y tiktokers.

Un equipo de Buenos Días Perú, llegó hasta el lugar y conversó con los residentes quienes indican que no tienen agua para sus necesidades básicas y solo ha llegado una vez un camión cisterna para abastecerlos.

Visita de presidente Jerí y ministro de Vivienda

Otro de los residentes señaló que el presidente de la República, José Jerí y el ministro de Vivienda,

Wilder Sifuentes, acudieron al lugar, pero no tienen soluciones concretas. "Han venido un rato, pero lamentablemente no hay nada hasta el momento", relató.

Piden ayuda, módulos y víveres

Los damnificados señalan que pese a que han llamado en reiteradas veces a Sedapal para abastecerse de agua, no tienen respuestas. Los afectados no pueden ni bañarse porque no les falta el recurso hídrico. "Necesitamos asearnos, nuestros hijos comienzan las clases y no tenemos agua", agregaron.

La presidenta de la zona señaló que viven en el lugar desde hace 14 años y le pidió al presidente Jerí que valoren el tiempo que residen para tener una vivienda y solo le habló de un bono. "Urgente requerimos agua, necesitamos módulos y víveres", dijo un afectado.