Ministro Tiburcio a fiscal amenazada por “Los Pepes”: “No está sola, tendrá protección las 24 horas”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, expresaron su respaldo a la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, quien denunció haber sido amenazada por la organización criminal “Los Pepes” tras dictar prisión preventiva contra varios de sus integrantes.

TENDRÁ SEGURIDAD PERSONALIZADA

Durante una conferencia en San Juan de Lurigancho, ambas autoridades condenaron los actos de intimidación y reafirmaron el compromiso del Estado con la seguridad de jueces y fiscales. “Doctora, usted no está sola. Tendrá seguridad personalizada las 24 horas”, aseguró el ministro Tiburcio.

Por su parte, el fiscal Gálvez destacó la labor de la magistrada y exhortó al Ministerio Público a mantener la unidad frente al crimen organizado. “Los criminales deben saber que si nos declaran la guerra, la van a perder. Todos los fiscales tienen el respaldo del Estado”, señaló.

La fiscal Haro, titular de la Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho, fue blanco de extorsiones luego de liderar el operativo contra la banda “Los Chuquis de Juan Pablo Segundo”. Los mensajes intimidatorios incluían amenazas directas y exigencias para revertir medidas judiciales.

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que ya se dispuso la ubicación y captura de los responsables, además de reforzar la protección en los lugares donde la fiscal desarrolla sus diligencias.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de ataques busca amedrentar a los operadores de justicia y reiteraron que ningún fiscal enfrentará solo al crimen organizado.