Trabajadores frustran robo de vehículo lleno de fardos de tela en SJL

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que delincuentes intentaron robar un vehículo cargado de mercadería (fardos de tela). El hecho ocurrió en la zona de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Como se observa en imágenes, la combi se encontraba estacionada en el lugar y uno de los delincuentes se acerca y al percatarse que no había nadie y estaba cargada de productos, va por el lado del piloto y con un aparato intenta abrir la puerta.

El sujeto manipuló la puerta y logra abrirla para ingresar e intentar llevarse el vehículo. En escena aparece su cómplice quien se encontraba a bordo de una moto, mientras el otro ladrón intenta huir rápidamente.

Trabajadores frustran robo

Sin embargo, los trabajadores de la empresa textil se dan cuenta de todo e intentan frustrar el robo. Uno de los empleados va forcejea con el hombre al volante y termina impactando contra el frontis de una vivienda unos metros más adelante, frustrando el robo.

Presentan denuncia

Los afectados ya han presentado la denuncia respectiva en la comisaría de Campoy y las imágenes de las cámaras de seguridad servirán a las autoridades para identificar y capturar al otro sujeto que se dio a la fuga.