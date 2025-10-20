Robo en Chorrillos: asaltan violentamente a madre frente a sus hijos

Una madre fue asaltada violentamente por un delincuente cuando llegaba a su vivienda junto a sus dos hijos pequeños en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Precursores y San Juan, donde cámaras de seguridad registraron el momento del ataque.

Según el reporte policial, la mujer estaba conversando con los menores cuando un motociclista que circulaba en sentido contrario giró en U y regresó hacia ella. El sujeto descendió de la moto, la amenazó con un arma de fuego y le exigió sus pertenencias. Ante la resistencia de la víctima, la golpeó y huyó tras arrebatarle la cartera.

Los niños presenciaron toda la agresión. Testigos relataron que la mujer incluso intentó defenderse con el casco que el delincuente dejó caer durante el forcejeo.

RESIDENTES CLAMAN POR MÁS SEGURIDAD

Vecinos afirmaron que no es el primer robo en la zona. “Aquí usan motos para asaltar, ya ha pasado varias veces”, comentó una moradora. En el sector funcionan talleres y lavanderías, por lo que hay constante tránsito de personas, lo que no ha disuadido a los delincuentes.

La Policía Nacional investiga el caso y reforzará el patrullaje en la zona, donde los vecinos piden mayor presencia policial ante la ola de robos con motos que afecta al distrito.