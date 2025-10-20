Tras recibir amenazas: Fiscal de SJL responsabiliza a "Los Pepes SJL" de cualquier atentado en su contra

La fiscal provincial penal de San Juan de Lurigancho, Margarita Haro Pinto, denunció públicamente que es víctima de extorsión y amenazas por parte de la organización criminal denominada "Los Pepes SJL".

Mediante sus redes sociales, reveló que el pasado 17 de octubre recibió un mensaje extorsivo donde la banda, cuyo líder es conocido como alias 'Colocho', le exige que se retire del cargo o atentarán contra su integridad. La fiscal Haro investiga a "Los Chukys de Juan Pablo II", un clan familiar dedicado a la extorsión y la violencia.

Responsabiliza a banda y pedido de presupuesto

Ante las amenazas, Haro Pinto emitió una advertencia pública. "Denuncio directamente a los procesados del caso 1285-2024 (Los pepes SJL) si me sucede cualquier situación o atentado", dijo. En entrevista con Panorama, la fiscal pidió mayor presupuesto para combatir la delincuencia, señalando que "el observatorio de criminalidad del Ministerio Público ha detallado que solo San Juan de Lurigancho cuenta con 40 bandas criminales".

La fiscal destacó la necesidad de "contar con una fiscalía especializada de crimen organizado y más presupuesto para combatir frontalmente a la delincuencia". Resaltó que como representantes del Ministerio Público necesitan recursos y armas para enfrentar los delitos de sicariato y extorsión que cometen estas bandas.

Operativo contra organización

Meses atrás, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Diviac, capturó a siete integrantes de este grupo delictivo en un operativo donde participaron más de cien agentes. Durante los allanamientos a cuatro viviendas en la zona de Juan Pablo II se incautaron armas, explosivos y teléfonos con mensajes extorsivos usados para amenazar a mototaxistas, comerciantes e instituciones educativas.