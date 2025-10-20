Ministros de José Jerí visitan comisarías de Lima ante posible estado de emergencia

Ministros del gobierno de José Jerí realizaron visitas simultáneas y sorpresivas a diferentes comisarías de Lima, con el objetivo de respaldar a la Policía Nacional y supervisar sus condiciones de infraestructura y operatividad.

GABIENTE VISITA DEPENDENCIAS POLICIALES

La acción se desarrolló días después de la marcha nacional del 15 de octubre y en medio del anuncio de un posible estado de emergencia en la capital.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, llegó a la comisaría del Rímac y aseguró que el gobierno busca mejorar las condiciones laborales en las dependencias policiales. “El presidente ha dado una línea a todos los ministros para conocer cómo están trabajando nuestros policías. Aquí estamos para brindar respaldo y escuchar sus necesidades”, declaró.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, supervisó la comisaría de Puente Piedra, donde verificó el estado de la infraestructura y las herramientas de trabajo del personal. Su cartera reiteró que el objetivo es reforzar las capacidades de la PNP ante el aumento de la criminalidad en zonas urbanas y rurales.

Otras autoridades también participaron en la jornada. El canciller Hugo de Zela visitó la comisaría de Petit Thouars; el ministro de Educación acudió a La Victoria; el titular de Salud, Luis Quiroz, estuvo en San Juan de Miraflores; y se inspeccionaron además las dependencias de Alfonso Ugarte, La Pascana (Comas), Villa María del Triunfo, y las comisarías de familia Berta González Posada e Izaguirre.