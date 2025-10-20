Amenazan a jueces: dejan explosivo en exteriores del penal Castro Castro

Un paquete con dos explosivos y una carta con amenazas fue abandonado frente al penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. El mensaje intimidatorio estaba dirigido a dos jueces del Poder Judicial.

El hallazgo generó alarma entre vecinos y trabajadores del penal. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió de inmediato al lugar para controlar el riesgo de detonación. Dentro de la caja, los agentes hallaron dos artefactos explosivos, una ficha Reniec con los datos de los magistrados y una nota que advertía: “Señores jueces, si no actúan bien, absténganse a las consecuencias.”

El paquete fue colocado a pocos metros de la puerta principal del penal. Las cámaras de videovigilancia del sector serán claves para identificar a los responsables.

SERÍA EL TERCER ATENTADO EN LO QUE VA DEL 2025

Vecinos contaron que esta sería la tercera vez en el año que se deja un explosivo en la zona. “Antes vino un muchacho con capucha, dejó una bolsa y se fue como si nada. Después nos dimos cuenta de que era una bomba”, relató una moradora.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía y la comisaría de Canto Rey. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que las autoridades del penal han solicitado una investigación exhaustiva para determinar el origen de las amenazas.