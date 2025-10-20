Mujer sube a su techo a tender ropa y encuentra a ladrones: en comisaría le dijeron que "eran borrachitos"

Tres sujetos invadieron una vivienda ubicada en la urbanización Santa Elizabeth en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde la propietaria los sorprendió al interior de su propiedad y no dudó en increparlos.

La dueña del predio identificada como María Alcántara, de 63 años, pidió auxilio a sus vecinos para que pudieran atraparlos, logrando enfrentarse cara a cara con los presuntos delincuentes junto a sus dos hijas. Durante el forcejeo, uno de los ladrones saltó al predio aledaño para intentar escapar.

Retrasos en comisaría e invasión de predios

En la comisaría de Santa Elizabeth no atendieron su denuncia con diligencia, según relató la afectada. María Alcántara contó que esperó durante horas porque la hacían esperar y no querían tomar su declaración. Ante su insistencia tuvo que llamar al comisario, quien le habría dicho que se trataba de "borrachitos". Tras mucha insistencia, logró que los tres sujetos quedaran detenidos.

La vecina denuncia que los invasores ingresan a las casas vecinas expropiadas por el MTC para la construcción del Anillo Vial Periférico. Esta situación ha generado una creciente inseguridad en la zona, donde constantemente las viviendas son invadidas por quienes los vecinos acusan de ser "gente de mal vivir".

Inseguridad obliga cierre de comedor

La inseguridad también ha afectado a un comedor popular del sector que fue atacado por delincuentes que robaron dinero, víveres y utensilios de cocina. Debido a ello, han decidido el cierre definitivo por la inseguridad, luego de que los delincuentes se comunicaran con la presidenta de la organización para que retire la denuncia.