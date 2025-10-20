Asesinan a cantante y bailarina durante fiesta de quinceañero en el Callao: todo lo que se sabe del caso

La música volvió a teñirse de luto. A poco más de una semana del atentado contra la orquesta Agua Marina, un nuevo ataque a balazos cobró la vida de dos jóvenes artistas en el Callao.

Durante la madrugada de este último domingo, Johan Sebastián Mora Castro (28), cantante de la Timba Orquesta, y Ariana Alexa Cañola Barriga (19), bailarina del grupo, fueron asesinados durante una presentación en un quinceañero realizado en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en la zona de Sarita Colonia.

Según testigos, dos sicarios ingresaron al local y dispararon directamente contra ambos mientras la agrupación animaba el evento. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Alcides Carrión, donde solo se confirmó su fallecimiento.

Los cuerpos fueron derivados a la morgue del Callao para las necropsias correspondientes. La Divincri investiga si el crimen está vinculado a la ola de extorsiones que afecta al rubro musical en la región.

Hace pocos días, la Timba Orquesta había celebrado su tercer aniversario, resaltando la unión y el esfuerzo del grupo. Hoy, esa ilusión quedó truncada por la inseguridad que golpea al puerto.

OTRA ORQUESTA CHALACA EN LA MIRA DE LA EXTORSIÓN

El caso se suma a una serie de ataques contra músicos chalacos. En agosto, el director de la orquesta Zaperoko denunció un atentado con explosivos en el negocio de su padre. Meses antes, el cantante Franco Danos fue asesinado a balazos dentro de una barbería.