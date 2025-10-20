Presuntos extorsionadores intentan incendiar tienda de importaciones en Bellavista

La madrugada de este lunes, presuntos extorsionadores prendieron fuego a una tienda de importaciones ubicada en la cuadra 28 de la avenida Colonial, en el distrito de Bellavista. Según las primeras versiones, el atentado estaría relacionado con el cobro de cupos.

VECINOS APAGARON LAS LLAMAS

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los desconocidos arrojaron combustible en la fachada del negocio y prendieron fuego para luego huir. Gracias a la rápida acción de los vecinos, las llamas no lograron ingresar al local, aunque la puerta metálica y las rejas quedaron seriamente dañadas.

El hecho ocurrió frente a otro establecimiento que también fue atacado hace una semana, en la misma zona. En ese caso, el fuego sí alcanzó parte del interior y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

La propietaria del inmueble informó que el local fue alquilado hace dos años a una empresaria identificada como Jessy de Primera, dedicada a la venta e importación de productos, según sus redes sociales. La dueña acudió a la comisaría de Bellavista para interponer la denuncia correspondiente.