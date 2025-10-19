Cercado de Lima: asesinan a hombre y otro queda grave tras ataque armado en plena vía pública

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de gravedad cuando conversaban tras un ataque armado en plena vía pública. El terrible hecho ocurrió en la cuadra dos de la avenida Aviación, en el Cercado de Lima.

Las víctimas, identificadas como Luis Alberto (38 años) y su primo, fueron interceptadas por un sujeto que les disparó por la espalda. Una de las víctimas intentó refugiarse en un local cercano, pero los disparos fueron letales.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del crimen, donde se observa al agresor disparando y escapar a bordo de una motocicleta. La familia ha solicitado que la División de Homicidios de la Dirincri tome el caso para una investigación exhaustiva.

Familia pide justicia y niegan amenazas

El padre de Luis Alberto relató que escuchó los disparos y salió a encontrar a su sobrino herido en la calle y luego a su hijo, quien le dijo "Hermano, hermano, yo no me meto con nadie", antes de perder el conocimiento.

La familia del fallecido exige justicia y niega que haya tenido antecedentes o amenazas. "Lo que queremos es justicia, porque esto no puede quedar así. Han matado a una persona inocente", expresó la tía del fallecido.

Sobreviviente lucha por su vida

El primo de Luis Alberto, quien fue atacado primero, permanece internado en estado delicado en el hospital Dos de Mayo. Los familiares, consternados, no encuentran una razón clara para el atentado. "Mi hijo, por estar parado y conversar, pasó eso", declaró el padre, descartando que su hijo fuera el objetivo.