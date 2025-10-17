Vigilia en memoria de Eduardo Ruiz: exigen justicia por el rapero asesinado por un suboficial de la PNP

El asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, rapero y activista social de 32 años, ha generado conmoción nacional. La Policía Nacional del Perú confirmó que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, integrante de la División de Investigación Criminal, según informó el general Óscar Arriola. La necropsia determinó que Ruiz murió a causa de un traumatismo torácico por herida penetrante, producto del impacto de bala recibido durante las protestas del 15 de octubre en el Centro de Lima.

En respuesta, decenas de amigos, colegas y manifestantes se reunieron en la plaza Francia para realizar una vigilia en su memoria. Con velas, flores, música y pancartas, los asistentes rindieron homenaje al joven artista, conocido como Truco, y exigieron justicia. “Es inhumano que un policía, cuya labor es proteger al pueblo, termine quitándole la vida a un ciudadano”, señaló una de las participantes.

Los manifestantes cerraron temporalmente el jirón Camaná para evitar el paso de vehículos y mantener el acto conmemorativo. Entre los asistentes también estuvieron jóvenes que se desempeñaron como brigadistas y enfermeros voluntarios durante las marchas. Uno de ellos relató que fue herido por perdigones mientras auxiliaba a otros. “Estaba ayudando a quienes inhalaban gas lacrimógeno. El policía me vio y me disparó dos veces”, contó.

La comunidad artística y los colectivos sociales pidieron que el caso no quede impune y que se sancione al responsable. Además, hicieron un llamado solidario para apoyar económicamente a la familia del rapero a través de los números difundidos en los carteles de la vigilia.

“Eduardo era voz y esperanza para muchos jóvenes. Lo mínimo que pedimos es justicia”, expresó un amigo cercano al artista.