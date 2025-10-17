Vendían drogas por 'lives' de TikTok: Dirandro desmantela laboratorio artesanal en Lima Norte

Las redes sociales se habían convertido en el principal canal de venta de una banda criminal que promocionaba drogas mediante transmisiones en vivo en TikTok. Su cuenta privada superaba los 20 mil seguidores, y miles de usuarios se conectaban a cada live para comprar los llamados “dulces alucinógenos”.

Según la Policía, los administradores del perfil aceptaban a los interesados solo con un código o solicitud. “Ingresaban, daban ‘like’, eran aceptados y ahí ofertaban sus productos en vivo. Vendían brownies, galletas y gomitas con marihuana, y los clientes que ya habían consumido les hacían publicidad”, explicó un agente antidrogas.

Los precios variaban entre 50 y 70 soles por producto. Las entregas se realizaban por encomienda o delivery, y las ventas llegaban a distintas regiones del país.

Tras un seguimiento de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro), los agentes allanaron dos inmuebles en Lima Norte, donde operaban los presuntos integrantes del grupo: dos hombres y una mujer.

Durante la intervención, se halló un laboratorio artesanal en condiciones insalubres. Las pruebas químicas revelaron que los productos no solo contenían aceite de marihuana, sino también ketamina y otros componentes que elevaban su potencia y valor en el mercado.